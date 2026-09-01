Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про шахрайські схему, яку вдалося викрити?

Організатором злочинного угруповання виявився 25-річний київський ІТ-фахівець. До незаконної діяльності він залучив декількох десятків столичних айтівців, які видавали себе за представників легітимних криптовалютних платформ.

Для пошуку потенційних жертв зловмисники масово поширювали у популярних Телеграм-каналах оголошення про нібито високоприбуткові інвестиційні проєкти. Щоб переконати клієнтів у надійності вкладень, шахраї демонстрували їм фальшиві результати торгів та вигадані показники успішних угод.

Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на фішинговий вебсайт, що повністю імітував відомий криптовалютний сервіс. На цьому ресурсі користувачів переконували приєднати власний віртуальний гаманець та підтвердити запропоновану транзакцію.

Спеціально розроблений шкідливий код, так званий дрейнер, після підтвердження операції надавав ділкам повний доступ до активів. У результаті зловмисники миттєво списували всі цифрові кошти на підконтрольні онлайн-адреси, повністю спустошуючи рахунки потерпілих.

Під час 23 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами оборудки та готівку. Крім того, виявлено 16 автомобілів преміумкласу, серед яких марки Porsche, BMW та Mercedes-Benz.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру в межах кримінального провадження. За вчинені злочини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецслужби викрили кібершахраїв / Фото Служби безпеки України

Нагадаємо, у Чернівцях суд засудив 42-річну жінку, яка видавала себе за волонтерку та ошукала родини зниклих безвісти військових на понад 75 тисяч гривень. Вона знаходила в соцмережах повідомлення про пошук бійців, переконувала їхніх близьких, що військові нібито живі та потребують термінової евакуації із "сірої зони", після чого виманювала гроші на вигадані потреби. Щоб викликати довіру, шахрайка використовувала фотографії військовослужбовців зі сторінок їхніх родичів. Суд визнав жінку винною у шахрайстві та призначив їй три роки позбавлення волі.