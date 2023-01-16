В то же время украинцам напомнили о запрете фото- видеофиксации и распространении в соцсетях перемещения украинской военной техники. За это грозит серьезная ответственность.
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СБУ проводит меры безопасности в Хмельницкой области
Управлением СБУ в Хмельницкой области проводятся меры безопасности в городе Нетешин и на объектах Хмельницкой АЭС,
– заявили в АЭС.
Также украинцев предупредили, что согласно законодательству, распространение в сети фото и видео действий военных и правоохранителей, привлеченных к проведению мер безопасности, запрещено.
Законодательство предусматривает строгую ответственность за несанкционированное распространение такой информации в период военного положения.
Так, запрещено распространять данные о:
- направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов;
- перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований.
Кроме того, уголовная ответственность применяется к лицу, если распространенная им информация ранее не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом, Министерством обороны, СБУ или Главным управлением разведки.
СБУ проверяла правительственный квартал Киева
11 января Служба безопасности Украины проводила проверку территории Печерского района. В частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.
Целью этих мер была проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.