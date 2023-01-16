Водночас українцям нагадали про заборону фото- відеофіксації та поширення у соцмережах переміщення української військової техніки. За це погрожує сувора відповідальність.

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СБУ проводить безпекові заходи на Хмельниччині

Управлінням СБУ у Хмельницькій області проводяться безпекові заходи в місті Нетішин та на об’єктах Хмельницької АЕС,

– заявили в АЕС.

Також українців попередили, що згідно із законодавством, поширення у мережі фото та відео дій військових і правоохоронців, які залучені до проведення безпекових заходів, заборонено.

Законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення такої інформації у період воєнного стану.

Так, заборонено поширювати дані про:

направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів;

переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань.

Окрім цього, кримінальна відповідальність застосовується до особи, якщо поширена нею інформація раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом, Міністерством оборони, СБУ чи Головним управлінням розвідки.

СБУ перевіряла урядовий квартал Києва

11 січня Служба безпеки України проводила перевірку територій Печерського району. Зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

Метою цих заходів була перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, а також підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.