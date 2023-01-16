Водночас українцям нагадали про заборону фото- відеофіксації та поширення у соцмережах переміщення української військової техніки. За це погрожує сувора відповідальність.
Зверніть увагу Шукали зброю і навіть ДРГ: СБУ проводила обшуки у соборі УПЦ МП у Борисполі
СБУ проводить безпекові заходи на Хмельниччині
Управлінням СБУ у Хмельницькій області проводяться безпекові заходи в місті Нетішин та на об’єктах Хмельницької АЕС,
– заявили в АЕС.
Також українців попередили, що згідно із законодавством, поширення у мережі фото та відео дій військових і правоохоронців, які залучені до проведення безпекових заходів, заборонено.
Законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення такої інформації у період воєнного стану.
Так, заборонено поширювати дані про:
- направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів;
- переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань.
Окрім цього, кримінальна відповідальність застосовується до особи, якщо поширена нею інформація раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом, Міністерством оборони, СБУ чи Головним управлінням розвідки.
СБУ перевіряла урядовий квартал Києва
11 січня Служба безпеки України проводила перевірку територій Печерського району. Зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.
Метою цих заходів була перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, а також підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.