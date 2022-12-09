Таким чином, СБУ продовжує безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

До речі СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії

У Борисполі перевіряють УПЦ МП

Як стало відомо, правоохоронці проводять перевірку на території об’єкта Свято-Покровського кафедрального собору у місті Бориспіль на Київщині.

Ці заходи проводяться:

для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних громад як осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в межах чинного законодавства:

проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених предметів;

здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Зверніть увагу! У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

СБУ перевіряє УПЦ МП у Борисполі / фото Служба безпеки України

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