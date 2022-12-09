Таким чином, СБУ продовжує безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
До речі СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії
У Борисполі перевіряють УПЦ МП
Як стало відомо, правоохоронці проводять перевірку на території об’єкта Свято-Покровського кафедрального собору у місті Бориспіль на Київщині.
Ці заходи проводяться:
- для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних громад як осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів;
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в межах чинного законодавства:
- проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
СБУ перевіряє УПЦ МП у Борисполі / фото Служба безпеки України
Обшуки в УПЦ МП: останні новини
- Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у трьох областях України: Черкаській, Волинській і Херсонській.
- В Україні до 12 років ув’язнення засудили священника УПЦ МП. Він "зливав" позиції Збройних Сил у Сєвєродонецьку.
- 1 грудня СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП.
- 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- До речі, з початку повномасштабної війни СБУ вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.