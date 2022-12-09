Таким образом, СБУ продолжает меры безопасности на объектах УПЦ МП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кстати СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии
В Борисполе проверяют УПЦ МП
Как стало известно, правоохранители проводят проверку на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.
Эти мероприятия проводятся:
- для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов;
- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и так далее.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители в пределах действующего законодательства:
- проводят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных предметов;
- осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
СБУ проверяет УПЦ МП в Борисполе / фото Служба безопасности Украины
Обыски в УПЦ МП: последние новости
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- В Украине к 12 годам заключения приговорили священника УПЦ МП. Он "сливал" позиции Вооруженных Сил в Северодонецке.
- 1 декабря СБУ проверила Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП.
- 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию и УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Кстати, с начала полномасштабной войны СБУ вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.