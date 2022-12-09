СБУ зібрала докази провини керівника семінарії. Стверджують, що архієпископ поширював у мережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців.

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Розганяв тези Кремля

У повідомленні мовиться, що ректор сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Для поширення такого контенту ректор установи використовував анонімний профіль у фейсбуці. Аби готувати свої публікації, він користувався наративами російських пропагандистів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях семінарії. Там знайшли літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Тому архієпископу повідомили про підозру щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань.