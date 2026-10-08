Российские спецслужбы, выдавая себя за СБУ, заставили подростков совершить диверсии в Киевской области

Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытки российских спецслужб использовать украинских подростков в диверсионной деятельности в Киевской области. Враг с помощью шантажа заставил несовершеннолетних поджечь автоколонну грузовиков логистической компании и готовил блокировку областных автодорог.

Как сообщает Служба безопасности Украины, враг привлекал несовершеннолетних жителей столичного региона к подрывной деятельности под чужим флагом, выдавая своих агентов за сотрудников украинских правоохранительных органов.

Каковы подробности расследования и задержания фигуранта?

Для вербовки российские спецслужбисты создали в Telegram-чатах по поиску близких отношений фейковые аккаунты девушек. После знакомства собеседницы исчезали, а на связь выходил куратор, который пугал ребят задержанием их новых знакомых за государственную измену и угрожал привлечь подростков в качестве соучастников.

СБУ задержала подростков, которых принудили работать на Россию: смотрите видео

Чтобы избежать вымышленных обвинений, рашисты заставили 17-летнего жителя Киевской области поджечь автоколонну грузовиков местной логистической компании. Также ему поручили приобрести упаковку с шурупами, спрятать ее в тайнике и передать геолокацию куратору.

По этим координатам должен был прибыть другой привлеченный путем шантажа 16-летний житель, которому поручили рассыпать шурупы на автодороге столичного региона для блокирования движения грузового транспорта. Контрразведчики раскрыли враждебный замысел и задержали 17-летнего фигуранта после поджога нескольких машин.

В настоящее время следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Доказательства диверсионной деятельности: смотрите фото СБУ

Правоохранители призывают граждан немедленно сообщать о попытках вербовки и угрозах со стороны врага на горячую линию 1516, по электронной почте 1516@ssu.gov.ua или через официальный чат-бот "Спали ФСБешника".

Напомним, ранее мы также писали о другом случае. В Киеве СБУ разоблачила местного жителя, который скрытно снимал места расположения украинской ПВО и передавал отснятые материалы пророссийскому пропагандисту за границу. Мужчина снимал военную технику на камеру прямо через лобовое стекло автомобиля.