Як повідомляє Служба безпеки України, ворог залучав неповнолітніх мешканців столичного регіону до підривної діяльності під чужим прапором, видаючи своїх агентів за співробітників українських правоохоронних органів.

Які подробиці розслідування та затримання фігуранта?

Для вербування російські спецслужбісти створили у Телеграм-чатах з пошуку близьких стосунків фейкові акаунти дівчат. Після знайомства співрозмовниці зникали, а на зв'язок виходив куратор, який лякав хлопців затриманням їхніх нових знайомих за державну зраду та погрожував притягнути підлітків як співучасників.

СБУ затримала підлітків, які працювали на Росію: дивіться відео

Щоб уникнути вигаданих звинувачень, рашисти змусили 17-річного мешканця Київщини підпалити автоколону вантажівок місцевої логістичної компанії. Також йому доручили придбати упаковку з шурупами, закласти її в сховище та передати геолокацію куратору.

За цими координатами мав прибути інший залучений шантажем 16-річний житель, якому доручили розсипати шурупи на автошляху столичного регіону для заблокування руху вантажного транспорту. Контррозвідники викрили ворожий задум і затримали 17-річного фігуранта після підпалу кількох машин.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Докази диверсійної діяльності: дивіться фото СБУ

Правоохоронці закликають громадян негайно повідомляти про спроби вербування та погрози з боку ворога на гарячу лінію 1516, електронну пошту 1516@ssu.gov.ua або через офіційний чат-бот "Спали ФСБешника".

Нагадаємо, раніше ми також писали про інший випадок. У Києві СБУ викрила місцевого жителя, який приховано знімав місця розташування української ППО та передавав відзняті матеріали проросійському пропагандисту за кордон. Військову техніку чоловік фіксував на камеру просто через лобове скло автомобіля.