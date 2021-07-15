Как отметили в СБУ, чиновники заключили договор с охранной компанией о работе в 2019 – 2020 годах. Фирмы, согласно документам, должны были отправить в помещения Киевпасстранса квалифицированных охранников.

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Работать охрана должна была в круглосуточном режиме. Впрочем, по словам следователей, на нескольких объектах охранников вообще не было.

Деньги выводили в тень



СБУ разоблачила схему на присвоении денег, выделенных на охрану объектов Киевпасстранса / Фото пресс-службы СБУ

Сотрудники СБУ утверждают, что в результате схемы без охраны остались трамвайные станции и депо, а также другие здания, принадлежащие Киевпастрансу.

Деньги, которые фирма получила за предоставление услуг охраны, якобы выводили в тень.

Следователи СБУ сообщили о подозрении руководителю охранной компании. Ему инкриминируют присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением. Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения.

Сейчас сотрудники службы пытаются установить личности других людей, которые могут быть причастными к схеме.

Если виновников кражи денег из бюджета найдут и признают виновными, им грозит от 7 до 12 лет заключения. Кроме того, судьи могут наказать злоумышленников лишением права занимать определенные должности на 3 года и конфисковать их имущество.