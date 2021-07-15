Як зазначили у СБУ, чиновники уклали договір з охоронною компанією про роботу у 2019 – 2020 роках. Фірми, згідно з документами, мали відправити до приміщень Київпастрансу кваліфікованих охоронців.

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Працювати охорона мала у цілодобовому режимі. Втім, за словами слідчих, на декількох об'єктах охоронців взагалі не було.

Гроші виводили в тінь



СБУ викрила оборудку на привласненні грошей, виділених на охорону об'єктів Київпастрансу / Фото пресслужби СБУ

Працівники СБУ стверджують, що внаслідок оборудки без охорони залишилися трамвайні станції та депо, а також інші будівлі, що належать Київпастрансу.

Гроші, які фірма отримала за надання послуг охорони, нібито виводили у тінь.

Слідчі СБУ повідомили про підозру керівнику охоронної компанії. Йому інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.

Наразі співпробітники служби намагаються встановити особи інших людей, які можуть бути причетними до схеми.

Якщо винуватців крадіжки грошей з бюджету знайдуть та визнають винними, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Крім того, судді можуть покарати зловмисників позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки та конфіскувати їх майно.