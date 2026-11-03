"Призывали к новым ударам": СБУ разоблачила 5 вражеских агитаторов, которые восхваляли Россию

2 ноября СБУ разоблачила 5 пророссийских агитаторов в четырех регионах Украины. Фигуранты оправдывали агрессию России, дискредитировали Силы обороны и призывали наносить удары по городам.

Правоохранители зафиксировали пропагандистскую деятельность сторонников врага в Киевской области, на Буковине, в Херсонской области и в Кропивницком. Как сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины, в ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами информационно-подрывной деятельности.

Что известно о вражеской сети агитаторов?

В Киевской области разоблачили жителя Броваров, который призывал украинцев сложить оружие перед агрессором. Фигурант распространял вражескую пропаганду через собственную страницу в запрещенной социальной сети "Одноклассники", ставил под сомнение суверенитет Украины и одобрял военные преступления оккупантов.

В Кропивницком подозрение было предъявлено мужчине, который в чатах Telegram требовал усиления обстрелов украинских городов. Для распространения российских нарративов он комментировал посты военных блогеров из медийного пула Кремля.

В Херсоне сотрудники киберподразделения СБУ выявили местную жительницу, которая оправдывала захват города и призывала российские войска провести атаку на правобережье области.

Женщина публиковала манипулятивные материалы в фейсбуке и "Одноклассниках", дискредитируя украинских защитников и боевую работу подразделений ВСУ.

Еще двух пророссийских агитаторов нейтрализовали на Буковине. Один из них в телеграм-каналах одобрял оккупацию территорий Украины, а другой распространял в интернете кремлевские тезисы с выдумками об украинцах.

Задержание вражеских агитаторов, восхвалявших Россию: смотрите фото СБУ

Какое наказание грозит подозреваемым?

Судебные лингвистические экспертизы подтвердили причастность всех пяти лиц к подрывной деятельности в интересах России. Следователи сообщили фигурантам о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии против Украины, а также в прославлении вражеской армии. За содеянное им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего имущества.

Напомним, что 30 октября военная контрразведка " разоблачила агента ФСБ " в рядах украинской армии, который пытался передавать врагу координаты фортификационных сооружений на южном фронте.