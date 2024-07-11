На Буковине задержали "курьера" ФСБ, который шпионил за критической инфраструктурой

СБУ совместно с Нацполицией предотвратили серию ракетных ударов по критической инфраструктуре Черновицкой области. Правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил координаты для атаки на ключевые транспортные пути.

Отмечается, что осуществлял разведку под прикрытием курьерской доставки. Он фотографировал объекты и посылал своему российскому куратору.

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СБУ задержала агента ФСБ на Буковине

В СБУ отметили, что основными целями агента были узловые станции и железнодорожные маршруты, которые ВСУ использовали для транспортировки оружия и боеприпасов. Кроме этого, враг хотел узнать геолокацию учреждений, где лечатся и проходят реабилитацию военные.

Действуя "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, агент на собственном скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты. Полученные сведения он должен был направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере,

– указали в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным, когда тот готовил агентурный отчет. Оказалось, что агентом является местный житель, являющийся сторонником России. В поле зрения вражеских спецслужб он попал через знакомого из России, который также сотрудничает с ФСБ.

Правоохранители задержали пособника российских спецслужб / фото СБУ

Кроме этого оказалось, что мужчина неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. Он поддерживал вторжение и российские преступления.

Переписка предателя с куратором ФСБ / фото СБУ

Следователи сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное.

К слову, недавно СБУ и Нацполиция разоблачили 28-летнюю женщину, которая устраивала поджоги и диверсии по заказу оккупантов. Она подожгла авто нацгвардейца и готовила поджог ТЦК с помощью "коктейля Молотова".