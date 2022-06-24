СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ России, в которую входил нардеп Деркач

СБУ разоблачила в Украине агентурную сеть главного управления генштаба России. Ее участником был народный депутат Андрей Деркач.

С Деркачем работало высшее руководство ГРУ

Предатели должны были помогать россиянам захватить Украину. Касательно Деркача уже начали досудебное расследование.

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По данным следствия, Деркач контролировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях Украины. Этих силовиков должны были использовать для быстрого захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3 – 4 миллиона долларов раз в несколько месяцев. Значительную часть этих денег Деркач взял себе.

Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Он был негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран",

– рассказали в Службе безопасности Украины.

Именно Колесников был связистом и финансовым курьером между российскими спецслужбами и Деркачом.

Как должны были действовать наемники

После задержания Колесников пошел на сделку со следствием и дал много интересных показаний. В мае суд вынес помощнику Деркача приговор о государственной измене. Предатель рассказал детали деятельности сети и ее роль в подготовке к полномасштабной войне.

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При вхождении войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти НДК должны обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города,

– признался Колесников.

По его словам, для захвата Киева россияне хотели отправить две бригады спецподразделения и силы спецопераций. Они должны были пересечь границу Украины со стороны Беларуси.

Согласно враждебному плану, бойцы должны были быстро продвинуться по столице, захватить Правительственный квартал и собрать "вече" в Верховной Раде. В больном воображении оккупантов это "вече" должно было проголосовать за создание нового правительства. К счастью, Вооруженные Силы Украины не дали россиянам реализовать это циничное и дерзкое намерение.

СБУ продолжает расследовать это дело, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Больше о разоблачении российской агентуры в Украине смотрите в видео:

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