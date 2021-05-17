Служба безопасности Украины разоблачила незаконный механизм вывода в тень доходов арендованной Ахтырской ТЭЦ. Его организовал менеджмент киевской коммерческой структуры.

Коммерсанты присвоили более 40 миллионов гривен единственного поставщика тепла в Ахтырке. Они выводили деньги из активов предприятия, повышая тариф по теплоснабжению для населения.

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Как действовали злоумышленники

По данным правоохранителей, руководство частной фирмы в течение 2019 – 2020 годов искусственно накапливало долги для присвоения денег ТЭЦ. Менеджмент заключил ряд экономически невыгодных соглашений с аффилированными коммерческими структурами.

Они подписывали большинство договоров без соответствующих согласований,

– сообщили в СБУ.

Сейчас оперативники проверяют информацию о возможной цели коммерсантов довести арендованную ТЭЦ до банкротства. Таким образом они планировали избежать расчетов за задолженность перед государственными структурами.



Правоохранители разоблачили арендатора Ахтырской ТЭЦ / Фото СБУ

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В СБУ также сообщили, что имеющаяся задолженность предприятия составляет более 60 миллионов гривен. Это грозит отключением Ахтырской ТЭЦ от энергопитания и остановкой поставки теплоносителя и горячей воды потребителям.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия.