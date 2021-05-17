Служба безпеки України викрила незаконний механізм виведення у тінь прибутків орендованої Охтирської ТЕЦ. Його організував менеджмент київської комерційної структури.

Комерсанти привласнили понад 40 мільйонів гривень єдиного постачальника тепла в Охтирці. Вони виводили гроші з активів підприємства, підвищуючи тариф з теплопостачання для населення.

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Як діяли зловмисники

За даними правоохоронців, керівництво приватної фірми впродовж 2019 – 2020 років штучно накопичувало борги для привласнення грошей ТЕЦ. Менеджмент уклав низку економічно невигідних угод з афілійованими комерційними структурами.

Вони підписували більшість договорів без відповідних погоджень,

– повідомили в СБУ.

Наразі оперативники перевіряють інформацію щодо ймовірної мети комерсантів довести орендовану ТЕЦ до банкрутства. У такий спосіб вони планували уникнути розрахунків за заборгованість перед державними структурами.



Правоохоронці викрили орендатора Охтирської ТЕЦ / Фото СБУ

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В СБУ також повідомили, що наявна заборгованість підприємства становить понад 60 мільйонів гривень. Це загрожує відключенням Охтирської ТЕЦ від енергоживлення та зупинкою постачання теплоносія й гарячої води споживачам.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.