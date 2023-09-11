Официально агентство занималось только предоставлением юридических услуг. В действительности же составляли досье, за которое брали от 200 долларов.

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СБУ разоблачила детективное агентство в Киеве

По данным следствия, детективное агентство организовал бывший правоохранитель, уволившись в 2009 году из расформированной милиции.

Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины,

– заявили в СБУ.

В Офисе генпрокурора уточнили, что действующий правоохранитель имел доступ к базам полиции и предоставлял "бизнесмену" сведения о пересечении государственной границы.

Служба безопасности Украины пояснила, что:

средняя стоимость одного "досье" – 200 долларов , однако сумма зависела от объема собранной информации;

, однако сумма зависела от объема собранной информации; детективное агентство тоже негласно следило за людьми;

деньги за работу им отправляли на карту близкого родственника.

По данным СБУ, людям продавали данные об адресах проживания, номерах автомобилей и мобильных телефонов граждан и о пересечении государственной границы.

Что угрожает "детективам"

В Службе безопасности Украины рассказали, что правоохранителя уже отстранили от службы. Он подозревается в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Относительно организатора агентства, то ему сообщили о подозрении за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.

Если вину сообщников докажут, то им грозит до 6 лет тюрьмы.

Следователи разоблачили детективное агентство, продававшее личные данные граждан / Фото СБУ, Офиса генпрокурора

СБУ разоблачила схемы выезда за границу в трех областях

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала схемы незаконного выезда за границу во Львовской, Черкасской и Сумской областях.

По данным следствия, за сумму до 7 тысяч долларов уклонявшихся вывозили за границу. В СБУ говорят, что цена зависела от региона и срочности "решения вопроса".

Кстати, во Львовской области для этого создали фиктивную фирму международных транспортных перевозок. Именно от ее имени подозреваемые пытались наладить выезд ухилянтов за границу "для переправки коммерческих грузов". Подробнее о разоблаченной незаконной схеме читайте по ссылке.