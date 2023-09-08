Во Львовской, Черкасской и Сумской областях сотрудники СБУ ликвидировали новые схемы уклонения от призыва. В частности, среди задержанных – чиновник ВЛК.

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Стоимость "услуг" составляла до 7 тысяч долларов

С одного уклоняющегося организаторы схемы могли взять до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса".

В Черкасской области

В областном центре задержан представитель военно-врачебной комиссии. По взятке чиновник обещал "помощь" в оформлении статуса волонтера для последующего выезда за границу якобы для перевозки гуммпомощи.

В Сумской области

Сотрудники СБУ ликвидировали схему незаконного выезда за пределы Украины как водителей международных грузовых рейсов.

После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий – перевозчиков, осуществлявших перевозку за границу.

Их задержали на попытке переправить через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами.

Во Львовской области

Уголовник создал фиктивную фирму международных транспортных перевозок и от ее имени пытался наладить выезд ухилянцев за границу "для переправки коммерческих грузов". К незаконной деятельности он привлек трех подельников.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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