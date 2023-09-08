Во Львовской, Черкасской и Сумской областях сотрудники СБУ ликвидировали новые схемы уклонения от призыва. В частности, среди задержанных – чиновник ВЛК.
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Стоимость "услуг" составляла до 7 тысяч долларов
С одного уклоняющегося организаторы схемы могли взять до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса".
- В Черкасской области
В областном центре задержан представитель военно-врачебной комиссии. По взятке чиновник обещал "помощь" в оформлении статуса волонтера для последующего выезда за границу якобы для перевозки гуммпомощи.
- В Сумской области
Сотрудники СБУ ликвидировали схему незаконного выезда за пределы Украины как водителей международных грузовых рейсов.
После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий – перевозчиков, осуществлявших перевозку за границу.
Их задержали на попытке переправить через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами.
- Во Львовской области
Уголовник создал фиктивную фирму международных транспортных перевозок и от ее имени пытался наладить выезд ухилянцев за границу "для переправки коммерческих грузов". К незаконной деятельности он привлек трех подельников.
По всем разоблаченным фактам продолжается расследование.
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.
Уклоняющиеся на границе: последние новости
- Николаевский областной центр психического здоровья помогал военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации за взятки. В этом деле оказался замешан не только директор, но и его подчиненные. Врачи по психушке производили липовые справки о непригодности к военной службе. Они придумывали психические болезни. Уклоняемые платили им по 1 500 долларов, чтобы иметь основания для снятия с военного учета в районных ТЦК. Ежемесячно работники медучреждения оформляли поддельные документы на сумму более 100 000 долларов.
- В Хмельницкой области сообщили о подозрении офицеру ТЦК и СП. Он за 2 тысячи долларов обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии. В Офисе генпрокурора рассказали, что чиновник уже отстранен от должности. Также ему избрали меру пресечения.
- В столице задержан начальник одного из отделов Киевской городской военной администрации. Его обвиняют в том, что он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу Украины. Также задержанный является начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Теперь ему грозит лишение свободы.