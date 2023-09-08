Нарушителей могут штрафовать или арестовывать. Об этом говорится в карточке законопроекта, его инициатором является член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
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Сейчас над документом работают в профильном Комитете парламента. Целью этого законопроекта является усиление правовой защиты военных.
За неуважение к военнослужащим ВСУ и другим военным формированиям, ГУР, Службы внешней разведки, СБУ, УГО, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, Нацгвардии, ГНСУ предлагается ввести ответственность,
– говорится в пояснительной записке.
Автор законопроекта предлагает наказывать за "неуважение, которое проявилось в публично проявленном образе, в оскорбительном приставании к военным или в препятствовании реализации ими своих прав и свобод".
Какая ответственность предусмотрена
Так, за неуважение к военным предлагается налагать штраф в сумме от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400 – 5100 гривен), или применять административный арест на срок до 15 суток.
Также такое лицо могут привлечь к общественным работам сроком от 50 до 60 часов, исправительных работ сроком от одного до 2-х месяцев за вычетом 20% заработка или общественно-полезных работ сроком от 240 до 360 дней.