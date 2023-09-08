Нарушителей могут штрафовать или арестовывать. Об этом говорится в карточке законопроекта, его инициатором является член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

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Сейчас над документом работают в профильном Комитете парламента. Целью этого законопроекта является усиление правовой защиты военных.

За неуважение к военнослужащим ВСУ и другим военным формированиям, ГУР, Службы внешней разведки, СБУ, УГО, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, Нацгвардии, ГНСУ предлагается ввести ответственность,

– говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта предлагает наказывать за "неуважение, которое проявилось в публично проявленном образе, в оскорбительном приставании к военным или в препятствовании реализации ими своих прав и свобод".

Какая ответственность предусмотрена

Так, за неуважение к военным предлагается налагать штраф в сумме от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400 – 5100 гривен), или применять административный арест на срок до 15 суток.

Также такое лицо могут привлечь к общественным работам сроком от 50 до 60 часов, исправительных работ сроком от одного до 2-х месяцев за вычетом 20% заработка или общественно-полезных работ сроком от 240 до 360 дней.

Обратите внимание! В Уголовном Кодексе Украины есть статья об оскорблении чести и достоинства военнослужащего и угрозы военнослужащему. Однако там речь идет об угрозах убийства, насилия или уничтожения или повреждения имущества военнослужащего, угрозы его близким родственникам или членам семьи. Санкции статьи предусматривают от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.