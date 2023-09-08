Порушників можуть штрафувати або ж арештовувати. Про це йдеться у картці законопроєкту, його ініціатором є член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

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Наразі над документом працюють у профільному Комітеті парламенту. Метою цього законопроєкту є посилення правового захисту військових.

За неповагу до військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, УДО, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, ДПСУ пропонується запровадити відповідальність,

– ідеться у пояснювальній записці.

Автор законопроєкту пропонує карати за "неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод".

Яка відповідальність передбачена

Так, за неповагу до військових пропонується накладати штраф у сумі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400 – 5100 гривень), або застосовувати адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Також таку особу можуть притягнути до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від одного до 2-х місяців з відрахуванням 20% заробітку чи суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Зверніть увагу! Наразі у Кримінальному Кодексі України є стаття про образу честі та гідності військовослужбовця та погрози військовослужбовцю. Однак там йдеться про погрози вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовця, погрози його близьким родичам чи членам сім'ї. Санкції статті передбачають від 3 років до 5 років обмеження чи позбавлення волі.