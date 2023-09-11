Офіційно агентство займалось тільки наданням юридичних послуг. В реальності ж складали досьє, за яке брали від 200 доларів.

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СБУ викрила детективне агентство в Києві

За даними слідства, детективне агентство організував колишній правоохоронець, звільнившись у 2009 році з розформованої міліції.

Під прикриттям легального бізнесу фігурант виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України… Для отримання персональних даних "детектив" залучив свого знайомого – чинного посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу,

– заявили в СБУ.

В Офісі генпрокурора уточнили, що чинний правоохоронець мав доступ до баз поліції та надавав "бізнесмену" відомості про перетин державного кордону.

Служба безпеки України пояснила, що:

середня вартість одного "досьє" – 200 доларів , проте сума залежала від обсягу зібраної інформації;

, проте сума залежала від обсягу зібраної інформації; детективне агентство також негласно стежило за людьми;

гроші за роботу їм відправляли на картку близького родича.

За даними СБУ, людям продавали дані про адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян та про перетин державного кордону.

Що загрожує "детективам"

У Службі безпеки України розповіли, що правоохоронця вже відсторонили від служби. Його підозрюють в несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Щодо організатора агентства, то йому повідомили про підозру за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Якщо провину спільників доведуть, то їм загрожує до 6 років тюрми.

Слідчі викрили детективне агентство, яке продавало особисті дані громадян / Фото СБУ, Офісу генпрокурора

СБУ викрила схеми виїзду за кордон у трьох областях

Служба безпеки України викрила та ліквідувала схеми незаконного виїзду за кордон у Львівській, Черкаській та Сумській областях.

За даними слідства, за суму до 7 тисяч доларів ухилянтів вивозили за кордон. В СБУ кажуть, що ціна залежала від регіону та терміновості "розв'язання питання".

До речі, на Львівщині для цього створили фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. Саме від її імені підозрювані намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон "для переправлення комерційних вантажів". Детальніше про незаконну схему читайте за посиланням.