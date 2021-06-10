СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны, которые нанесли Украине убытков на 5 миллионов

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц из предприятия Минобороны на хищении государственных средств. Незаконная схема нанесла ущерб государству более чем на 5 миллионов гривен.

Злоумышленники незаконно использовали фонды Минобороны. При этом, прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях.

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По предварительной информации, должностные лица государственного предприятия Минобороны передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам.

Делали это вопреки требованиям законодательства. Злоумышленники заключали фиктивные договоры хранения (оказания услуг).

Сейчас на территории госпредприятия правоохранители проводят ряд следственных действий – обыски, выемки. Это нужно, чтобы задокументировать противоправную деятельность.



СБУ разоблачила незаконную схему должностных лиц Минобороны / Фото СБУ



Правоохранители проводят обыски / Фото СБУ

Военный похищал детали для авиатехники

Накануне СБУ заблокировала похищение и реализацию комплектующих к военной авиатехнике в Хмельницкой области. Схему организовал военный одной из частей Минобороны.