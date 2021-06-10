СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны, которые нанесли Украине убытков на 5 миллионов

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц из предприятия Минобороны на хищении государственных средств. Незаконная схема нанесла ущерб государству более чем на 5 миллионов гривен.
Злоумышленники незаконно использовали фонды Минобороны. При этом, прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях.
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По предварительной информации, должностные лица государственного предприятия Минобороны передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам.Обратите внимание! Делали это вопреки требованиям законодательства. Злоумышленники заключали фиктивные договоры хранения (оказания услуг).
Сейчас на территории госпредприятия правоохранители проводят ряд следственных действий – обыски, выемки. Это нужно, чтобы задокументировать противоправную деятельность.
СБУ разоблачила незаконную схему должностных лиц Минобороны / Фото СБУ
Правоохранители проводят обыски / Фото СБУ
Военный похищал детали для авиатехники
Накануне СБУ заблокировала похищение и реализацию комплектующих к военной авиатехнике в Хмельницкой области. Схему организовал военный одной из частей Минобороны.