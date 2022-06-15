СБУ разоблачила фармкомпанию из Киева на финансировании боевиков из-за аптечного бизнеса в Донецке

Россияне пытаются финансировать войну против Украины не только из своего бюджета. Они надеются и на свой бизнес коллаборантов, работающих на территории Украины.

Некоторые муртады кафиров пытаются замаскироваться под украинцев и финансировать войну деньгами наших людей. Наши спецслужбы пытаются выявить всех работающих в интересах врага.

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Столичная фармацевтическая компания финансировала так называемую "ДНР"

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность компании, работавшей в столице и финансировавшей так называемую "ДНР". Средства оккупантам поступали в виде "налогов". В общей сложности бизнесмены профинансировали врага на 8 миллионов гривен.

Террористы, полученные из столицы, деньги тратили на обеспечение своих боевых формирований, участвующих в войне против Украины. Злоумышленниками оказались два предпринимателя, которые имели более 50 аптек на территории временно оккупированного Донецка. Для ведения незаконного бизнеса они произвели "перерегистрацию" точек.

В ходе обыска столичного офиса бизнесменов правоохранители обнаружили доказательства их финансово-хозяйственной деятельности в непризнанной квазиреспублике. Им удавалось наполнять "бюджет" так называемой "ДНР" 4 года.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сейчас следствие устанавливает других лиц, причастных к незаконной финансовой сделке в интересах врага, их материалы выделили в отдельное уголовное производство.

Война России против Украины: коротко о главном

Как заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, российским оккупантам не удается продвинуться ни на каком направлении, несмотря на то, что они привлекают к наступательным действиям большие силы. Кроме того, россияне очень боятся сопротивления, поэтому их боевой дух далеко не на самом высоком уровне.

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении российскому пропагандисту. Он призвал совершать геноцид украинцев и выступал за свержение государственного строя в Украине.

Россияне пытались солгать о туре иностранных журналистов временно оккупированными территориями, но это получилось очень плачевно . Они привезли актеров из Азии, которые сами же издали намерение пропагандистов.

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