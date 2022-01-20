СБУ разоблачила главарей "Луганского округа донских казаков", которые воевали против ВСУ

СБУ установила личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков". Они воевали против сил АТО на стороне оккупантов.

Предатели входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии суд запретил ее и распустил.

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Чем занимались злоумышленники

Наемники России активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Луганска и Дебальцево;

сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из России для боевиков;

патрулировали в оккупированных населенных пунктах;

привлекали вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО;

останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и производили незаконные обыски.

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Против предателей возбуждено уголовное дело

В настоящее время злоумышленники скрываются на оккупированной территории Луганской области. Однако после задержания они будут привлечены к уголовной ответственности.

СБУ открыла уголовное производство по статьям:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

участие в террористической группе.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

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