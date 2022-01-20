СБУ разоблачила главарей "Луганского округа донских казаков", которые воевали против ВСУ
Источник:СБУ
СБУ установила личности 13 главарей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков". Они воевали против сил АТО на стороне оккупантов.
Предатели входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии суд запретил ее и распустил.
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Чем занимались злоумышленники
- Наемники России активно участвовали в боевых действиях против украинских военных в районах Луганска и Дебальцево;
- сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из России для боевиков;
- патрулировали в оккупированных населенных пунктах;
- привлекали вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО;
- останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и производили незаконные обыски.
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Против предателей возбуждено уголовное дело
В настоящее время злоумышленники скрываются на оккупированной территории Луганской области. Однако после задержания они будут привлечены к уголовной ответственности.
СБУ открыла уголовное производство по статьям:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
- участие в террористической группе.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.
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