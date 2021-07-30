Работали в 5 областях: СБУ разоблачила группу интернет-агентов, которых координировали из России

Сотрудники СБУ разоблачили и успешно нейтрализовали сеть агитаторов, которые распространяли в соцсетях призывы к изменению границ госграницы и захвату власти в Украине. Их действия, как ни странно, координировали из России.

Как установили в СБУ, интернет-агенты действовали сразу в 5 регионах Украины. Во время обысков в домах подозреваемых правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи.

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Поражает, но к распространению антиукраинских призывов привлекли даже госслужащих.

Где обнаружили интернет-агентов

На Закарпатье чиновник местного подразделения ГСЧС публиковал провокационные призывы в социальных сетях. Лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий. Следователи уже сообщили ему о подозрении по статье 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

чиновник местного подразделения ГСЧС публиковал провокационные призывы в социальных сетях. Лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий. Следователи уже сообщили ему о подозрении по статье 110 о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. На Киевщине житель Броваров использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

житель Броваров использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны. В Одесской области мужчина агитировал за изменения границ государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР".

мужчина агитировал за изменения границ государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". На Львовщине злоумышленник накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание его публикаций нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

злоумышленник накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание его публикаций нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе. В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.

В СБУ заявили, что продолжают системную работу по предотвращению угроз Украине от информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Стоит добавить, что на фоне празднования годовщины Крещения Руси, которую отмечали 28 июля, в Украине активизировались элементы гибридной войны. Москва обостряла межконфессиональные противостояния, выводя во время пандемии тысячи людей на политические манифестации.