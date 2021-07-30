Як встановили у СБУ, інтернет-агенти діяли одразу у 5 регіонах України. Під час обшуків у домах підозрювати них правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.
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Вражає, але до поширення антиукраїнських закликів залучили навіть держслужбовців.
Де виявили інтернет-агентів
- На Закарпатті посадовець місцевого підрозділу ДСНС публікував провокативні заклики у соціальних мережах. Лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій. Слідчі вже повідомили йому про підозру за статтею 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
- На Київщині мешканець Броварів використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.
- На Одещині чоловік агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР".
- На Львівщині зловмисник напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст його публікацій порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.
- На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.
У СБУ заявили, що продовжують системну роботу щодо запобігання загрозам Україні від інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб.
Варто додати, що на тлі святкування річниці Хрещення Русі, яку відзначали 28 липня, в Україні активізувалися елементи гібридної війни. Москва загострювала міжконфесійні протистояння, виводячи у час пандемії тисячі людей на політичні маніфестації.