Выманивали деньги у родственников погибших украинских воинов: в Одесской области разоблачили мошенников

В Одесской области задержали мошенника, который вместе с сообщниками выдурывал деньги у родственников погибших на войне защитников. За "вознаграждение" подозреваемый обещал "посодействовать" в получении пособия от государства.

Сотрудники СБУ задокументировали факт выдуривания 10 тысяч долларов у близких родственников погибшего военнослужащего ВСУ.

Смотрите также Уничтожение "Мрии": СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям завода "Антонов"

Мошенники угрожали и давили на родственников погибших воинов

За 10 тысяч долларов мошенники "гарантировали" беспрепятственное получение пакета документов, необходимых для оформления выплат. Организатор схемы "убеждал", что решит этот вопрос якобы при помощи собственных связей среди чиновников одной из воинских частей.

Более того, мошенник намеренно рассказывал, что без его помощи невозможно получить деньги, поскольку выплаты будто бы заблокированы, сообщили в Офисе генпрокурора.

Чтобы заставить потерпевших отдать деньги, злоумышленники оказывали психологическое давление и угрожали "бюрократическими" препятствиями,

– отметили в СБУ.

В Одесской области разоблачили мошенников / Фото СБУ, Одесской областной прокуратуры

Организатору мошеннической схемы грозит до 9 лет тюрьмы

Организатора преступной схемы задержали с поличным, – при получении 5 тысяч долларов от брата погибшего. Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах. Ему уже назначили меру пресечения – содержание под стражей.

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности.