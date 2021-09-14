СБУ разоблачила новую схему на Укрзализныце: это могло привести к авариям поездов

СБУ разоблачила чиновников, которые присваивали деньги на поставке Укрзализныце некачественных запчастей для путей. Действия злоумышленников нанесли государству миллионный ущерб.

По заключению экспертов, приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок.

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Масштабная коррупционная схема

По данным следствия, представители одного из филиалов Укрзализныци наладили коррупционный механизм получения денег на закупки продукции для ремонта транспортных сообщений.

Для реализации сделки они привлекли столичную коммерческую структуру.

Установлено, что злоумышленники в течение 2020 – 2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей.

Однако, поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.

Это позволило им нарушить технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции,

– отметили в СБУ.

Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Получившуюся "разницу" дельцы выводили в тень.

Правоохранители провели обыски

Во время следственных действий в помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании сотрудники Службы безопасности обнаружили:

финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности;

вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех причастных к схеме. На изъятую продукцию наложен арест.

СБУ разоблачила новую коррупционную схему на Укрзализныце / Фото Службы безопасности