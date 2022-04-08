СБУ разоблачила "священника" УПЦ МП в Днепропетровской области, помогавшего российской агрессии

СБУ в Днепропетровской области разоблачила священнослужителя Украинской православной церкви МП на сотрудничестве с Россией.

В Офисе генпрокурора сообщают, что с первого дня войны России против Украины, 24 февраля, священник во время молитвенных богослужений поддерживал позицию Патриарха РПЦ Кирилла и действия России. Также он оправдывал вторжение страны-агрессора в Украину.

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В поддержку агрессора указывают находки во время обыска

Подозреваемый давал указания прихожанам о том, как оказывать помощь вооруженным силам России. Во время обыска по месту жительства обнаружена компьютерная техника и документация о поддержке агрессора. Все материалы были изъяты.

Прокуратура уже сообщила о подозрении настоятелю храма одной из епархий УПЦ московского патриархата по факту пособничества в планировании, решении и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной розни и ненависти. Уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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