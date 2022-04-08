В Офісі генпрокурора повідомляють, що ще з першого дня війни Росії проти України, 24 лютого, священник під час молитовних богослужінь підтримував позицію Патріарха РПЦ Кирила та дії Росії. Також він виправдовував вторгнення країни-агресора в Україну.

До теми На Кіровоградщині священник УПЦ МП закликав парафіян молитися за російських солдатів

На підтримку агресора вказують знахідки під час обшуку

Підозрюваний надавав вказівки парафіянам щодо того, як надавати допомогу збройним силам Росії. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора. Всі матеріали було вилучено.

Прокуратура вже повідомила про підозру настоятелю храму однієї з єпархій УПЦ московського патріархату за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті. Вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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