СБУ задержала российских агентов, искавших "слабые места" в обороне Сумщины

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали двух вражеских агентов. Они осуществляли разведку пограничной территории Сумской области.

СБУ задержала двух российских агентов, которые "работали" в Сумской области

Также на днях СБУ разоблачила незаконную схему, по которой российские диверсанты пытались получить фальшивые украинские паспорта. По данным СБУ, два агента собирали информацию об украинских Силах обороны на территории Сумщины.

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Злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также имеющихся укреплениях украинских Сил обороны,

– заявили в ведомстве.

По оперативной информации, эти данные противник хотел использовать для возможной отправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп.

Задержанные агенты были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину. Они информировали своих кураторов о ситуации в приграничных районах.

Злоумышленники осуществляли фото- и видеофиксацию военных объектов и передавали файлы с привязкой к местности работникам фсб.

Есть доказательства коммуникации с врагом

Для коммуникации между собой и передачи данных противнику они применяли меры конспирации и заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. В ходе обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами связи с россиянами.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

СБУ задержала двух российских агентов: смотрите видео