В Украине группа дельцов наладила производство фальшивых паспортов. Незаконную схему разоблачила Служба безопасности Украины.

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Кто организовал незаконную схему

Производство незаконных документов организовал бывший налоговик из Донецка, после временной оккупации областного центра перебравшийся в Харьков.



Житель Харькова наладил незаконное производство паспортов / Фото СБУ

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, идея для "бизнеса" у мужчины возникла еще в феврале. Тогда с ним встретился гражданин россии, который захотел получить украинский паспорт. Как выяснилось впоследствии, россиянин был российским диверсантом, планировавшим легализоваться в Украине.

Мужчина, в прошлом работавший налоговиком в Донецке, отметил, что он сможет повлиять из-за своих связей на лиц, уполномоченных на принятие решений по изготовлению и выдаче паспорта,

– говорится в сообщении.

Сколько стоил фальшивый паспорт

Злоумышленник оценил свои услуги для гражданина государства-агрессора в 4 тысячи долларов. Россиянин предоставил ему свои фотографии, а также первую часть средств – 3 тысячи долларов.



Фальшивый паспорт стоил 4 тысячи долларов / Фото СБУ

Чтобы получить готовый паспорт, "заказчик" должен был встретиться с организатором схемы в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Там СБУ задержала производителя фальшивых документов на горячем – когда тот забирал второй транш за готовый паспорт.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить максимальное наказание – лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.



Харьковчанина задержали на "горячем" / Фото СБУ

"Следствие продолжается, правоохранителями будет дана уголовно-правовая оценка действиям других фигурантов уголовного производства", – говорится в сообщении.

Борьба с российскими диверсантами в Украине

Враг пытался осуществить переброску ДРГ на территорию подконтрольную Украине с оккупированной Херсонщины. Однако подразделение не смогло прорваться возле Ольгиного и отступило.

В Запорожье ВСУ уничтожили группу российских диверсантов, которая хотела проникнуть в тыл.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что на территории беларуси россия готовит диверсионно-разведывательные группы. Для их формирования страна-агрессор использует белорусских военных.

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