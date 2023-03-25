СБУ – 31: как изменилась украинская спецслужба и какова ее роль в полномасштабной войне

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины одобрила закон "О Службе безопасности", согласно которому и появилась известная нами украинская спецслужба. За 31 год СБУ прошла путь перемен и развития и во время полномасштабной войны получила самый большой рейтинг доверия среди украинцев.

СБУ вместе с правоохранительными органами и военными формированиями является частью обороны нашего государства. О роли Службы безопасности Украины в полномасштабной войне с Россией и операциях украинской спецслужбы читайте в материале 24 Канала.

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Время испытаний: роль СБУ во время АТО

В 2014 году начало российской агрессии стало испытанием для всей страны, в том числе для СБУ. В частности, потому, что во времена президентства Виктор Януковича спецслужбу возглавлял гражданин России Александр Якименко, который скрывается от правосудия в России и был участником оккупации Херсонщины в 2022 году.

Несмотря на это, после победы Революции Достоинства Служба безопасности начала свое восстановление. Одной из первых громких операций того времени стало задержание сепаратиста, коллаборанта и самопровозглашенного "губернатора Донецкой области" Павла Губарева 6 марта 2014 года. Однако его в мае того же года передали россиянам в рамках обмена пленными. Задержание проводило спецподразделение "Альфа".

Павел Губарев / Фото росСМИ

С 2014 по 2019 годы сотрудники СБУ предотвратили организацию более 300 терактов и изъяли 960 тысяч взрывных устройств. Также спецслужба работала над обнаружением и задержанием террористов в Донбассе. Например, в июне 2019 года удачно завершилась сложная операция по задержанию во временно оккупированном Снежном боевике Владимире Цемахе и одном из главных свидетелей по делу о сбитии самолета MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Во время этой операции сотрудники СБУ долгое время находились на временно оккупированной территории и впоследствии смогли организовать вывоз Цемаха из Снежного в Марьинку, после чего был передан следствию.



Владимир Цемах / Фото Марьяна Кушнира

Участие в освобождении Севера и задержании Медведчука: СБУ в начале полномасштабного вторжения

С первого дня полномасштабной войны СБУ разоблачает и задерживает вражеские диверсионно-разведывательные группы, российских агентов, шпионов и корректировщиков огня в разных областях страны, отражает кибератаки, защищает критическую инфраструктуру и расследует военные преступления оккупантов.

Кроме того, весной прошлого года бойцы центра спецопераций "Альфа", военная контрразведка и оперативные сотрудники СБУ участвовали в увольнении Киевской, Черниговской и Сумской области.

Безусловно, многие операции СБУ остаются в тайне и о некоторых из них общество узнает уже после их завершения (что логично), однако даже из того, что известно публично, наши спецслужбы во время войны проводят ряд сложных и важных операций.

К примеру, 12 апреля украинцы точно запомнят как "День космонавтики", ведь вечером того дня президент Владимир Зеленский "поздравил" украинцев с этим днем с помощью фото с задержанным предателем и кумом Путина Виктором Медведчуком. Глава государства тогда пояснил, что сотрудники СБУ провели многоуровневую операцию, благодаря чему удалось задержать сбежавшего из-под домашнего ареста изменника и, очевидно, пытавшегося бежать в Россию, как это накануне вторжения сделали его супруга Оксана Марченко.



"С днем космонавтики" / Скриншот

Задержание Медведчука позволило не только получить показания по организации агентурных сетей Кремля при содействии кума Путина, но и освободить 200 украинских пленных. В сентябре Украина отдала Медведчука россии в обмен на 200 украинцев, в том числе защитники и защитницы "Азовстали".

Также в мае бойцы спецподразделения "Альфа" вместе с бойцами ГУР МО и других спецподразделений принимали участие в высадке десанта на острове Змеиный и штурме вражеских позиций, что являлось частью операции по освобождению острова от оккупантов.

Высокий уровень доверия и борьба с "пятой колонной": СБУ под руководством Малыша

В июле в СБУ началась новая страница истории – вместо Ивана Баканова временным исполняющим обязанности главы спецслужбы стал генерал-майор СБУ Василий Малюк.

Под его руководством СБУ не только продолжила всю работу, которой спецслужба занимается с начала вторжения, но и начала процесс очищения от предателей на фоне задержания эксглавы управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. В сентябре 2022 удалось задержать экспредседателя СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Кроме того, сотрудники СБУ, спецподразделение "Альфа" и военная контрразведка также принимали участие в Харьковской и Лиманской контрнаступательных операциях на Востоке и в контрнаступлении на Херсон. Там же служба безопасности проводила стабилизационные мероприятия.

В конце года Служба безопасности Украины начала борьбу с "религиозной пятой колонной" – УПЦ МП. Сотрудники СБУ проводили обыски в епархиях УПЦ МП фактически во всех областях, во время которых выявляли российские паспорта, методички, экстремистскую литературу и т.п. Некоторые священнослужители УПЦ МП получают подозрения и сроки и пополняют обменный фонд Украины.

Результаты обысков храмов УПЦ МП в декабре прошлого года / Фото СБУ

А еще СБУ даже поднимает настроение украинцам. Чего только стоит фото кота из одного из обысков в храмах УПЦ МП, на котором его лицо заблюрили. Эта фотография вызвала оживленные обсуждения в сети и, безусловно, подняла настроение многим.

Кот-спецагент, повеселивший сеть / Коллаж 24 Канала

На фоне этого уровень доверия СБУ в Украине существенно вырос, а Василий Малюк стал полноправным руководителем службы. По состоянию на март 2023 года по данным опрос Центра Разумкова, уровень доверия к СБУ среди украинцев составляет 74% – это самый высокий показатель за всю историю обновления независимости и существования спецслужбы.

За время полномасштабного вторжения более 540 сотрудников СБУ отмечены государственными наградами, из них 6 получили звание Героя Украины. К сожалению, 4 из них – посмертно.

С течением времени мы, вероятно, узнаем еще много деталей о работе СБУ во время вторжения уже после нашей победы. Сейчас мы только можем поблагодарить спецслужбу за работу и пожелать плодотворной работы и как можно больше успешных операций.