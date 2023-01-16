Участвовал в боевых действиях на Донбассе: СБУ взялась за депутата госдумы Журавлева

СБУ возбудила уголовное производство в отношении депутата российской госдумы Алексея Журавлева. Он участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте.

Как оказалось, Журавлев регулярно приезжал на временно оккупированную часть Донецкой области после начала полномасштабного вторжения 24 февраля. В итоге депутату сообщили о подозрении.

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Что известно о депутате госдумы Журавлеве

На оккупированной Донецкой области Журавлев вошел в состав российской группировки боевиков "интернациональная бригада "Пятнашка". Так, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных "ньюзмейкеров" Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта.

Кроме того, Журавлев развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Во время пропагандистских мероприятий он публично призвал к активизации так называемой "денацификации" и уничтожению 2 миллионов украинцев,

– отметили в СБУ.

К тому же депутат агитировал людей на захваченных территориях Донецкой области вступать в оккупационные группировки.

Что грозит Журавлеву

СБУ сообщила депутату о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании госдумы о признании Кремлем независимости самопровозглашенных квазиреспублик.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы.



Как выглядит Алексей Журавлев / фото СБУ

Пропагандистский материал Журавлева: смотрите видео

СБУ разоблачила ОМОНовцев, которые "охотились" на патриотов на Запорожье

Недавно стало известно, что во время оккупации Запорожской области 3 оккупанта участвовали в похищениях и пытках мирных жителей. Один из злоумышленников – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

Так, оккупанты похищали людей и отвозили их в пыточные. Там из мирных жителей "выбивали" информацию о местах нахождения украинских патриотов на территории района. Остальные двое преступников – сотрудники ОМОН в Дагестане.

В настоящее время СБУ сообщила преступникам о подозрении.