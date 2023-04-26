В эфире 24 Канала правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев рассказал, что тот начинал свою "карьеру" на стороне России и воевал против чеченских бойцов. Известен похищениями людей.

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"Я и члены моей семьи были похищены при его соучастии. Это было в 2015 году и дальше он занимался преследованием нашей семьи", – сказал Янгулбаев.

Что известно о Даудове

По словам правозащитника, Даудов перешел на сторону Кадырова после плена и до сих пор продолжал поддерживать Россию.

"Получается, что в начале нулевых он призывал не воевать, сложить оружие, вести мирный образ жизни, а теперь наоборот – вместе с кадыровцами призывает к независимости, но не Чечни, а Донбасса (как они это сначала называли) и России, которая по идее бомбила его и всех нас в Чечне", – отметил спикер.

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Как Даудов причастен к наемникам

Янгулбаев рассказал, что в Гудермесе Чеченской республики в так называемом "российском университете спецназа" проходят недельные тренировки наемников – выходцев из России и стран ОДКБ. Затем их перебрасывают во временно оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, сообщила СБУ. Непосредственно Даудов участвовал в формировании и отправке бойцов.

Он сопровождает отряды. Но в них в основном не чеченцы. Кадырову пришлось собирать наемников из других регионов России и в том числе выходцев из стран ОДКБ,

– сообщил он.

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