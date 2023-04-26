В эфире 24 Канала правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев рассказал, что тот начинал свою "карьеру" на стороне России и воевал против чеченских бойцов. Известен похищениями людей.
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"Я и члены моей семьи были похищены при его соучастии. Это было в 2015 году и дальше он занимался преследованием нашей семьи", – сказал Янгулбаев.
Что известно о Даудове
По словам правозащитника, Даудов перешел на сторону Кадырова после плена и до сих пор продолжал поддерживать Россию.
"Получается, что в начале нулевых он призывал не воевать, сложить оружие, вести мирный образ жизни, а теперь наоборот – вместе с кадыровцами призывает к независимости, но не Чечни, а Донбасса (как они это сначала называли) и России, которая по идее бомбила его и всех нас в Чечне", – отметил спикер.
Абубакар Янгулбаев о деятельности Магомеда Даудова: смотреть видео
Как Даудов причастен к наемникам
Янгулбаев рассказал, что в Гудермесе Чеченской республики в так называемом "российском университете спецназа" проходят недельные тренировки наемников – выходцев из России и стран ОДКБ. Затем их перебрасывают во временно оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, сообщила СБУ. Непосредственно Даудов участвовал в формировании и отправке бойцов.
Он сопровождает отряды. Но в них в основном не чеченцы. Кадырову пришлось собирать наемников из других регионов России и в том числе выходцев из стран ОДКБ,
– сообщил он.
Подозрение Магомеду Даудову: главное
- По сообщению СБУ, с мая 2022 года Даудов занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок России, дислоцирующихся на территории Северного Кавказа. При его участии был создан полк спецназначения и несколько батальонов.
- Кроме этого Даудов посещал временно оккупированные Лисичанск, Попасную, Мариуполь. Там он встречался с предводителями новых отрядов кадыровцев и призвал к ведению активных боевых действий против Сил обороны.
- СБУ сообщила Даудову о подозрении по нескольким статьям. Речь идет о пособничестве в ведении агрессивной войны. Так как фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.