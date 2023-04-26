В ефірі 24 Каналу правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв розповів, що той розпочинав свою "кар'єру" на боці Росії і воював проти чеченських бійців. Відомий викраденнями людей.
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"Я і члени моєї родини були викрадені за його співучасті. Це було у 2015 році і надалі він займався переслідуванням нашої сім'ї", – сказав Янгулбаєв.
Що відомо про Даудова
За словами правозахисника, Даудов перейшов на бік Кадирова після полону і досі продовжував підтримувати Росію.
"Виходить, що на початку нульових він закликав не воювати, скласти зброю, вести мирний спосіб життя, а тепер навпаки – разом з кадирівцями закликає до незалежності, але не Чечні, а Донбасу (як вони це спочатку називали) і Росії, яка по ідеї бомбила його і всіх нас в Чечні", – відзначив спікер.
Абубакар Янгулбаєв про діяльність Магомеда Даудова: дивитись відео
Як Даудов причетний до найманців
Янгулбаєв розповів, що в місті Гудермес Чеченської республіки у так званому "російському університеті спецназу" проходять тижневі тренування найманців – вихідців з Росії і країн ОДКБ. Потім їх перекидають до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, повідомила СБУ. Безпосередньо Даудов брав участь у зборах та відправці бійців.
Він супроводжує загони. Але в них в основному не чеченці. Кадирову довелося збирати найманців з інших регіонів Росії і в тому числі вихідців з країн ОДКБ,
– повідомив він.
Підозра Магомеду Даудову: головне
- За повідомленням СБУ, з травня 2022 року Даудов займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань Росії, які дислокуються на території північного Кавказу. За його участі було створено полк спецпризначення та декілька батальйонів.
- Крім цього Даудов відвідував тимчасово окуповані Лисичанськ, Попасну, Маріуполь. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів кадирівців і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони.
- СБУ повідомила Даудову про підозру за декількома статтями. Мовиться про пособництво у веденні агресивної війни. Так як фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.