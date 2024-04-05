Корректировал удары: СБУ сообщила о подозрении в госизмене "политэксперту" с телеканалов Медведчука

Днем, 5 апреля, стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука. Речь идет о Михаиле Шпире.

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны прокремлевского пропагандиста Михаила Шпира. Сообщается, что по состоянию на сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Херсонщины.

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Один из главных рупоров Кремля

Михаил Шпир был постоянным гостем на телеканалах предателя Украины и кума российского диктатора Владимира Путина – Виктора Медведчука. Как отметили, еще в 2022 году он сбежал в Москву под "надежное крыло" Кремля.

По материалам СБУ в июне 2023 года он уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако сейчас за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание.

В частности, киберспециалисты СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Еще в начале полномасштабного вторжения России Шпир стал одним из основных рупоров Кремля, который публично поддержал Путина в войне против Украины.

После захвата Херсона предателя назначили так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации России. Установлено, что именно он санкционировал подрыв россиянами башни украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания, когда они бежали с правобережья,

– говорится в сообщении СБУ.

Более того, Шпир публично призвал российский генштаб скорректировать ракетные удары по энергообъектам нашего государства, чтобы полностью вывести их из строя.

За это командование российских войск летом 2023 года наградило своего приспешника медалью участника так называемой "специальной военной операции".

В чем его обвиняют

Сейчас следователи СБУ сообщили Шпиру о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему предъявили обвинение по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения, коллаборационную деятельность и пропаганду войны.

Также ему сообщили о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Однако из-за того, что он скрывается от правосудия в России и на временно оккупированных территориях Украины, по состоянию на сейчас продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.