СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир"
СБУ сообщила о подозрении одиозному священнику из Киево-Печерской Лавры. Он прославлял "русский мир" во время богослужения.
Пресс-служба СБУ сообщила, что в ходе досудебного расследования установили факт противоправных действий одного из священнослужителей и его подельников. Все они участвовали в службе. Соответствующие экспертные исследования подтвердили информацию.
Обратите внимание При участии попов: Стерненко опубликовал еще одно видео прославления России в Киево-Печерской Лавре
Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир",
– говорится в сообщении.
Их подозревают в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
Как в Лавре прославляли "русский мир"
В ноябре 2022 года в сети опубликовали возмутительное видео, снятое в Киево-Печерской лавре. На опубликованных кадрах видно, как в святыне молятся о России.
В частности, пели такие отвратительные слова:
"Колокол плывет, плывет над Россией,
Просыпается Матушка – Русь".
Видео возмутило украинцев. Александр Ткаченко – министр культуры и информационной политики Украины – сообщил, что СБУ и полиция принялись расследовать это дело.
В СБУ отметили: "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений ".
Заметьте – рейд СБУ Московскими патриархатами добрался до Закарпатья: смотрите видео