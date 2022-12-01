СБУ сообщила о подозрении священнику из Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир"

СБУ сообщила о подозрении одиозному священнику из Киево-Печерской Лавры. Он прославлял "русский мир" во время богослужения.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в ходе досудебного расследования установили факт противоправных действий одного из священнослужителей и его подельников. Все они участвовали в службе. Соответствующие экспертные исследования подтвердили информацию.

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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир",

– говорится в сообщении.

Их подозревают в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Как в Лавре прославляли "русский мир"

В ноябре 2022 года в сети опубликовали возмутительное видео, снятое в Киево-Печерской лавре. На опубликованных кадрах видно, как в святыне молятся о России.

В частности, пели такие отвратительные слова:

"Колокол плывет, плывет над Россией,

Просыпается Матушка – Русь".

Видео возмутило украинцев. Александр Ткаченко – министр культуры и информационной политики Украины – сообщил, что СБУ и полиция принялись расследовать это дело.

В СБУ отметили: "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений ".

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