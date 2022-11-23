Об этом свидетельствует новое видео, опубликованное Сергеем Стерненко, – на нем прихожане совместно с попами московского патриархата поют о тех же "колоколах над Россией" в Успенском соборе столичной лавры. По словам активиста, одних обысков в святыне недостаточно.

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Россию в лавре прославляли еще задолго до полномасштабного вторжения

Сергей Стерненко отмечает, что песни о "звонах над Россией" в Киево-Печерской лавре поют не со вчера, а давно и постоянно. Так, эта самая песня звучит в Успенском соборе святыни 22 ноября 2015 года, уже после начала войны.

После оккупации Крыма, Донецка, Луганска. После Иловайска и Дебальцево. В Лавре и дальше пели за Россию. Как видите на видео, при участии самих же московских попов,

– подчеркнул Стерненко.

К слову, активист добавил, что Киево-Печерскую лавру нужно возвращать Украине, и для этого есть необходимые механизмы. "Нужна только воля со стороны государства. Конкретно от Минкульта. А здесь я не уверен", – подытожил Стерненко.

Обыски в Киево-Печерской лавре: что известно

22 ноября в Киево-Печерскую лавру с проверкой пришли сотрудники СБУ. На территории святыни проходили контрразведывательные меры совместно с Нацполицией и Нацгвардией.

Впоследствии стало известно, что правоохранители обнаружили в Киево-Печерской лавре людей с паспортами и военными билетами СССР, граждан России, пророссийскую литературу, а также наличные деньги на миллионы гривен, в том числе и в рублях.

На фоне событий, УПЦ МП 23 ноября созвала синод. Об итогах заседания обещали сообщить позже.

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