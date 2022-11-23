Про це свідчить нове відео, опубліковане Сергієм Стерненком, – на ньому прихожани спільно з попами московського патріархату співають про ті ж "дзвони над Росією" в Успенському соборі столичної лаври. За словами активіста, одних лише обшуків у святині недостатньо.

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Росію у лаврі прославляли ще задовго до повномасштабного вторгнення

Сергій Стерненко наголошує, що пісень про "дзвони над Росією" у Києво-Печерській лаврі співають не від учора, а давно й постійно. Так, ця ж пісня лунає в Успенському соборі святині 22 листопада 2015 року, вже після початку війни.

Після окупації Криму, Донецька, Луганська. Після Іловайська та Дебальцево. У Лаврі і далі співали за Росію. Як бачите на відео, за участі самих же московських попів,

– підкреслив Стерненко.

До слова, активіст додав, що Києво-Печерську лавру потрібно повертати Україні, і для цього є необхідні механізми. "Потрібна лише воля з боку держави. Конкретно від Мінкульту. А тут я не певен", – підсумував Стерненко.

Обшуки у Києво-Печерській лаврі: що відомо

22 листопада до Києво-Печерської лаври з перевіркою прийшли співробітники СБУ. На території святині вживали контррозвідувальних заходів спільно з Нацполіцією та Нацгвардією.

Згодом стало відомо, що правоохоронці знайшли у Києво-Печерській лаврі людей з паспортами та військовими квитками СРСР, громадян Росії, проросійську літературу, а також готівку на мільйони гривень, зокрема й у рублях.

На тлі подій, УПЦ МП 23 листопада скликала синод. Про підсумки засідання обіцяли повідомити згодом.

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