Весной 2021 года СБУ разоблачила масштабные схемы по хищению земель. Поэтому уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра получила сообщение о подозрении.
Недавно СБУ раскрыла схему, по которой подсанкционные компании из РФ нанесли Украине миллиардные убытки
Передавала в частные руки землю
На момент совершения преступления женщина занимала должность исполняющей обязанности начальницы Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.
СБУ установила, что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, она незаконно подписала ряд приказов. По ним она незаконно передала в частную собственность большие земельные участки.
По данному факту ей сообщено о подозрении по части 1 статьи 367 – служебная халатность. Сейчас продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.
Хищение земли: схемы, которые раскрыли
- Весной 2021 года СБУ провела обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.
- Правоохранители нашли доказательства незаконной приватизации более 2,5 тысячи земельных участков.
- Чиновники оформили более 2,5 тысячи земельных участков по несколько раз за одним целевым назначением на одного человека.
- Организаторы одной из сделок действовали через систему документооборота учреждения.
- По другой схеме чиновники вывели более 20 тысяч гектаров земельных участков из госсобственности.