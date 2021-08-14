Весной 2021 года СБУ разоблачила масштабные схемы по хищению земель. Поэтому уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра получила сообщение о подозрении.

Недавно СБУ раскрыла схему, по которой подсанкционные компании из РФ нанесли Украине миллиардные убытки

Передавала в частные руки землю

На момент совершения преступления женщина занимала должность исполняющей обязанности начальницы Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

СБУ установила, что из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, она незаконно подписала ряд приказов. По ним она незаконно передала в частную собственность большие земельные участки.

По данному факту ей сообщено о подозрении по части 1 статьи 367 – служебная халатность. Сейчас продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

Хищение земли: схемы, которые раскрыли