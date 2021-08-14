Навесні 2021 року СБУ викрила масштабні схеми з розкрадання земель. Відтак уже друга топ-посадовиця Держгеокадастру отримала повідомлення про підозру.
Нещодавно СБУ викрила схему, за якою підсанкційні російські компанії завдали Україні мільярдні збитки
Передавала у приватні руки землю
На момент вчинення злочину жінка обіймала посаду виконувачки обов'язків начальниці Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.
СБУ встановила, що через неналежне виконання службових обов'язків, вона незаконно підписала низку наказів. За ними вона незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.
За цим фактом їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 367 – службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.
Розкрадання землі: схеми, які розкрили
- Навесні 2021 року СБУ провела обшуки в 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру.
- Правоохоронці знайшли докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.
- Посадовці оформили більше ніж 2,5 тисячі земельних ділянок по декілька разів за одним цільовим призначенням на одну особу.
- Організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи.
- За іншою схемою чиновники вивели понад 20 тисяч гектарів земельних ділянок із держвласності.