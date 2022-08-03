СБУ разоблачила действующую в нескольких областях Украины агентурную сеть ФСБ

российские оккупанты очень надеялись на помощь своих агентов в Украине. Служба безопасности эффективно противодействует врагу и не дает реализовать преступных планов.

российские оккупанты тратили много усилий и ресурсов на построение своей агентурной сети в Украине. Нашим стражам порядка удается выявлять всех, кто решил работать против нашего государства в интересах врага.

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СБУ разоблачила крупную агентурную сеть врага

Служба безопасности Украины сообщила об успешном прекращении деятельности агентов российских оккупантов, работавших сразу в нескольких областях. Также наши стражи порядка задержали участников этой сети.

Руководителем сети был житель Одессы, которого завербовали оккупанты. Он получил псевдоним "Профессор". Агенты, работавшие на эту сеть, передавали врагу информацию о военных и стратегических объектах по всей территории Украины.

"Профессора" работники СБУ задержали во время того, как он проводил доразведку вокруг Одесской военной администрации. Также был задержан агент россиян в Ивано-Франковской области. Следствие продолжается, СБУ выясняют имена всех агентов, работавших под руководством "Профессора".

Фигурантам дела инкриминируют государственную измену. Решается вопрос о сообщении агентам россии о подозрении.

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