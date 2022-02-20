СБУ усилила контрразведку: Баканов и Данилов посетили зону ООС

В СБУ уверяют, что вместе с другими службами готовы своевременно реагировать на все возможные варианты дестабилизации в Украине. Ведь сейчас агрессор применяет целый комплекс мер давления на наше государство.

Глава СБУ Иван Баканов призвал украинцев быть спокойными. Он подчеркнул, что информацию следует брать из официальных и проверенных источников, передает 24 канал.

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Украинцы должны сохранять спокойствие

Баканов подчеркнул, что дезинформация – важный элемент гибридной войны.

Спокойствие, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину,

– сказал глава СБУ.

Он вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым посетил Донецкую область. Чиновники ознакомились с ситуацией в регионе и посетили оборонные позиции украинских воинов.

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям", – подчеркнул Иван Баканов.

СБУ работает усиленно

Россия, кроме ужесточения реальных обстрелов на Донбассе, ведет еще и активную информационную войну. Следовательно, в СБУ заявили, что события на оккупированном Донбассе 18 февраля являются очередным витком гибридной войны против Украины. Украинские силовики будут работать в усиленном режиме.

Офис генерального прокурора и СБУ также открыли дело об обстреле детского сада и школы 17 февраля на Донбассе.

Также сообщалось, что на Львовщину могут прибыть вражеские "титушки". СБУ заявляла, что готова ко всем провокациям и их "встретит" соответственно.

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