СБУ установила детали подрыва россией Северо-Крымского канала: что там на самом деле произошло

СБУ идентифицировала двух российских военнослужащих, которые причастны к захвату Каховской ГЭС и подрыву сооружений Северо-Крымского канала.

Служба безопасности Украины установила хронологию преступлений российских военных против гражданского населения на ключевых объектах жизнеобеспечения Херсонской области, а именно на Каховской ГЭС и Северо-Крымском канале.

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СБУ идентифицировала двух военных преступников

Служба безопасности установила личности двух российских военных, которые отдали преступные приказы и командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Это:

Заместитель командующего черноморского флота по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников;

Командующий 11 отдельной инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков.

Что установили следователи

24 февраля российские военные с применением тяжелого вооружения захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал.

Кроме этого, они сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме и разрушили автодорожный мост, тем самым лишили объект жизненно необходимой логистики.

Также оккупанты взорвали ряд сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

Следователи СБУ установили, что генерал-майор Ясников отдавал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а полковник Марков руководил подрывами.

Их действия негативно повлияли на водообеспечение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальный ущерб Украине в особо крупных размерах. По материалам СБУ злоумышленников подозревают в нарушении законов и обычаев войны,

– говорится в сообщении СБУ.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направили в Октябрьский районный суд города Кривой Рог. Их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны);

часть 2 статьи 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что всех причастных к этому делу объявили в международный розыск. Об этом накануне сообщили в Офисе генпрокурора.

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