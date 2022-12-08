СБУ установила личность командира оккупантов, который отдавал приказ стрелять по гражданским

Служба безопасности Украины идентифицировала главаря оккупантов, который дал приказ стрелять по гражданским авто в Харькове 24 февраля. Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

В результате следственных действий стражи порядка установили личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся выехать из Харьковщины.

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Отдавал приказы стрелы по гражданским авто.

Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа вооруженных сил русской армии подполковник Евгений Зеленов.

24 февраля Зеленов командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

Следствие установило, что его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. Местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и сопротивлялись оккупантам.

Не все русские солдаты прислушались к командиру

Зеленов отдал приказ подчиненным открыть огонь на поражения по автомобилям, в которых находились гражданские граждане. Тогда погиб один человек, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Однако несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ. Они попросили людей покинуть авто и выйти.

Мать с дочерью остановились, русские солдаты помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и этим женщинам.

В результате один российский военный и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь. Она побежала к своей машине и увидела российского солдата, который помогал ей. Он с ранением мимо по земле. Женщина усадила его в автомобиль, спасая собственную и его жизнь.

Что известно о предводителе оккупантов

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В настоящее время работники СБУ устанавливают местонахождение захватчика.

По данным прокуратуры, российский командир Евгений Зеленов в 2008 году принимал участие в войне России против Грузии и поддерживал безопасность в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.