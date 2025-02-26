Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог политолога, экс-нардепа Александра Черненко.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ стала локомотивом инновационных изменений в сфере дронов.

Ключевым фактором стало то, что Украина не дает России доминировать в инновациях. Сегодня Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий, чтобы эффективно уничтожать врага и его технику на поле боя, военные объекты в глубоком тылу РФ, а также, чтобы противодействовать разведывательным дронам,

– считает политолог.

Александр Черненко акцентирует внимание на морских дронах – разработке Службы безопасности Украины, которая изменила баланс сил на Черном море.

"Все разговоры россиян, что они якобы нашли противодействие морским дронам – вражеская пропаганда. Сейчас это уже не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и ФПВ-дроны и другие средства, а также используются для дистанционного минирования", – пишет Черненко.

СБУ совместно с другими Силами обороны поразила 48 складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Это подорвало боевой потенциал россиян и имело ключевое влияние на то, что их наступление существенно затормозилось. Еще одна важная составляющая – дальнобойные дроны, которые уже нанесли России огромные убытки, исчисляемые миллиардами долларов,

– резюмирует политолог.

К слову, выступая на форуме "Украина. Год 2025", председатель СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ успешно использует беспилотные технологиӥ: "Работаем в море, на линиӥ фронта и за ее пределами в тылу врага".