Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блог політолога, екснардепа Олександра Черненка.

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Експерт підкреслює, що СБУ стала локомотивом інноваційних змін у сфері дронів.

Ключовим фактором стало те, що Україна не дає Росії домінувати в інноваціях. Сьогодні Служба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу РФ, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам,

– вважає політолог.

Олександр Черненко акцентує увагу на морських дронах – розробці Служби безпеки України, яка змінила баланс сил на Чорному морі.

"Усі розмови росіян, що вони нібито знайшли протидію морським дронам – ворожа пропаганда. Зараз це вже не просто дрони, які працюють у режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування", – пише Черненко.

СБУ спільно з іншими Силами оборони вразила 48 складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Це підірвало бойовий потенціал росіян і мало ключовий вплив на те, що їх наступ суттєво загальмував. Ще одна важлива складова – далекобійні дрони, які вже завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів,

– резюмує політолог.

До слова, виступаючи на форумі "Україна. Рік 2025", голова СБУ Василь Малюк заявив, що СБУ успішно використовує безпілотні технології̈: "Працюємо в морі, на лінії̈ фронту та за її межами в тилу ворога".