СБУ во время учений обезвредила "террористов", захвативших самолет: впечатляющие фото и видео

СБУ провела обучение на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области. Спецназовцы обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами.

Тренировка прошла в условиях максимально приближенных к реальным. В мероприятиях принимали участие подразделения Службы безопасности, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По легенде, условные "террористы" захватили заложников в самолете и потребовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших",

– отметили в СБУ.

После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба одобрили решение об осуществлении силовой фазы. В ходе реализации которой спецслужбы:

обезвредили "злоумышленников";

освободили "заложников".

Целью проведения тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах.

СБУ провела антитеррористические учения в аэропорту / Фото Службы безопасности

СБУ провела антитеррористические учения в аэропорту: смотрите видео