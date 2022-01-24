Тренування пройшло в умовах максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи Служби безпеки, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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За легендою, умовні "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому, їх "спільники" захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення "потерпілих",

– зазначили в СБУ.

Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу схвалили рішення про здійснення силової фази. У ході реалізації якої спецслужбовці:

знешкодили "зловмисників";

звільнили "заручників".

Метою проведення тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз, зокрема на стратегічно важливих об'єктах.

СБУ провела антитерористичні навчання в аеропорту / Фото Служби безпеки

СБУ провела антитерористичні навчання в аеропорту: дивіться відео