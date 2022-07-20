Так, СБУ принялась расследовать обстоятельства уничтожения работниками ГБР части секретной информации в ряде уголовных производств, в которых фигурируют бывшие украинские чиновники.

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О каких делах говорится

Служба безопасности Украины расследует уничтожение работниками ГБР некоторых важных доказательств в таких уголовных производствах, как "Харьковское соглашение", "Угольное дело" Виктора Медведчука, "Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко", "Дело о доведении украинской армии до обнищания" и в ряде других дел, в которых фигурируют бывшие украинские чиновники.

В Генпрокуратуре открыли несколько уголовных производств против ГБР

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в отношении этих дел правоохранители открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";

ч. 2 ст. 329 "Утеря документов, содержащих государственную тайну";

ч. 2 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

В настоящее время прокуратура и следователи пытаются восстановить уничтоженные материалы важных уголовных дел в отношении украинских чиновников.

В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации путем установления и истребования экземпляров, хранившихся в других учреждениях,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

В ГБР информацию отрицают

Когда об этом всплыло в СМИ, в ГБР заявили, что информация об уничтожении детективами материалов резонансных уголовных производств не соответствует действительности.

Сообщения о подозрении в рамках этого производства пока никому не вручали, однако сведения о факте уничтожения секретных материалов работниками ГБР уже внесены в единый реестр досудебных расследований.

Интересно, что следствие по делу об уничтожении секретных материалов началось после того, как Владимир Зеленский устранил с должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

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